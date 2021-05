Jürgen Conings : Fin des nouvelles recherches dans le bois de Dilser

L'armée et la police, aidées d'un hélicoptère de la police et d'un drone, étaient à nouveau à l'oeuvre dimanche à Lanklaar pour rechercher le militaire armé et disparu depuis près de deux semaines, Jürgen Conings. Les opérations ont pris fin vers 18h15.

© Belga