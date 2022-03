Le président américain se rend à Bruxelles ces mercredi et jeudi pour discuter de la guerre en Ukraine avec les autres pays de l'Otan.

Le président américain Joe Biden arrive ce mercredi à Bruxelles pour une visite de 48 heures au cours de laquelle il assistera aux sommets de l'OTAN et de l'UE. Au centre des discussions la réponse internationale à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Biden se rendra en Europe dans l'Air Force One. Il atterrira à l'aéroport militaire de Melsbroek ce mercredi soir. Une copie identique de l'avion volera à côté pour mettre les terroristes potentiels sur une fausse piste, car il est impossible de savoir lequel des deux transporte le président américain. Le trafic aérien au-dessus de l'aéroport de Bruxelles et de Melsbroek sera fermé quelques minutes avant et après son atterrissage, après quoi le Premier ministre belge Alexander De Croo accueillera Biden sur le tarmac.

Le président américain sera transporté et accompagné par une cinquantaine de véhicules. Le véhicule principal, dont il y aura également deux versions identiques, est la Cadillac One, surnommée "La Bête". Ces limousines lourdement blindées sont résistantes aux attaques chimiques et aux roquettes et peuvent tirer des grenades à main. Les limousines sont suivies du reste des véhicules, parmi lesquels les SUV des services secrets, dont les coffres sont ouverts, ce qui permet aux agents de tirer partout et à tout moment.

Circulation affectée

Une partie de Bruxelles sera "hermétiquement fermée" et la circulation sera affectée, puisque le périphérique de Bruxelles et l'E40 seront fermés pour permettre le passage du président américain. Il se rendra à l'ambassade des États-Unis, où il sera hébergé, tandis que les membres de son personnel seront logés à l'hôtel "The Hotel".

Il y aura également une inspection approfondie du réseau d'égouts et les poubelles situées à des points stratégiques seront accompagnées d'agents de sécurité. Plusieurs zones et artères de la capitale seront temporairement fermées à la circulation durant la visite présidentielle. Il s'agit, entre autres, des alentours du site de l'Otan (Haren), de l'ambassade américaine, de la rue Ducale ainsi que du quartier européen.

Les périmètres de sécurité mis en place par la police auront un impact sur la circulation de plusieurs lignes de bus et de tram, ainsi que sur l'accessibilité de deux stations de métro. Certaines entrées des stations de métro Schuman et Arts-Loi seront en effet fermées, explique la Stib.

⚠️ Le sommet UE-OTAN et la présence du président Biden à partir de ce soir jusqu'à vendredi aura un impact sur la circulation de plusieurs lignes de surface de la #stib. Privilégiez le métro dans le centre. 🚇

Info 👉 https://t.co/6OGzMwVG6C#NATOSUMMIT #Biden #Bruxelles pic.twitter.com/6mT2M0XUhV — STIB-MIVB (@STIBMIVB) March 23, 2022

Une réunion aux institutions européennes est également prévue. Le départ de Joe Biden se fera vendredi avant de se rendre en Pologne.

