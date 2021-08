Samedi après-midi, le journaliste sportif flamand Eddy Demarez a tenu des propos injurieux envers les Belgian Cats, l'équipe nationale de basketteuses. "Irrespectueux, douloureux et dégradant ", a réagi la joueuse Hanne Mestdagh.

Lors de la diffusion de l'hommage aux médaillés olympiques de retour samedi après-midi via la chaîne Facebook Live de Sporza, le journaliste sportif Eddy Demarez a dénigré les BelgianCats, faisant notamment des allusions à leur orientation sexuelle, et à leur morphologie. Dans l'extrait, il cite le nom de plusieurs joueuses.

"La chaîne vidéo est restée ouverte et même si Eddy était hors de vue, le commentaire inapproprié a été clairement entendu. Sporza et la VRT se distancient de cet état de fait", indique la VRT dans une réaction.

"Irrespectueux, douloureux et dégradant. Ravi de rentrer à la maison comme ça. Je vais juste vomir maintenant", a répondu la joueuse Hanne Mestdagh sur Twitter. Sa soeur Kim Mestdagh a tweeté l'émoticône d'un garçon vomissant, avec @sporza écrit ensuite.

L'agence d'Ann Wauters, l'une des basketteuses, a réagi aux propos du journaliste. Le post sur Facebook est signé par les responsables de l'agence de marketing sportif Max Agency, Julie Rumes et Lot Wielfaert, la compagne de l'intérieure flandrienne qui ne veulent pas se contenter d'excuses.

Dommages humains incommensurables

"En tant que bureau de gestion de nombreux athlètes professionnels en basket et en volley, c'est avec consternation, une profonde déception et une indéniable colère que nous avons pris connaissance de l'extrait audio dans lequel certaines de nos joueuses qui font partie des Belgian Cats, ont été, de façon non appropriée et gratuitement, insultées et humiliées par des personnes censées simplement commenter leurs exploits sportifs. En injuriant ouvertement et honteusement des sportives de haut niveau sur base de critères totalement hors de propos en la matière, les personnes concernées ont porté atteinte aux performances extraordinaires de ces athlètes", écrivent les responsables de l'agence. "Il est écoeurant de voir que des dommages humains incommensurables peuvent encore être infligés aujourd'hui à des joueuses et à leurs proches, à l'heure où les médias parlent de l'importance d'améliorer le bien-être mental des athlètes et le respect envers eux".

Dégoûtant et du plus bas niveau

Justine Vanhaevermaet, membre de l'équipe de football nationale féminine, les Red Flames, a pris la défense des Belgian Cats dans une lettre ouverte où elle se dit "profondément choquée". "Ce qui vient d'être publié par les rédacteurs de Sporza est dégoûtant et du plus bas niveau. On parle de l'orientation sexuelle des Cats et certaines joueuses sont attaquées personnellement. (...) Une fois de plus, cela montre ce à quoi nous, les femmes sportives (de haut niveau), devons faire face régulièrement. Toutes, nous avons eu à subir des préjugés et des remarques désobligeantes des centaines de fois."

Le COIB prend acte

"Le COIB a pris acte des déclarations faites par le présentateur durant le livestream de l'événement du retour des athlètes hier. Ces déclarations ne sont très clairement pas en phase avec les valeurs du COIB, du Team Belgium et du Mouvement olympique", a commenté le Comité Olympique et Interfédéral belge dans un bref communiqué dimanche.

"Chaque joueuse des Belgian Cats, tout comme chaque Olympien, est un membre précieux et à part entière du Team Belgium. Le Team Belgium est synonyme d'Excellence, Amitié et Respect", conclut le communiqué du COIB.

"Pas de place pour les déclarations homophobes et offensantes"

"Les déclarations homophobes et offensantes n'ont pas leur place sur les réseaux sociaux, dans les cafés ou à la télévision. Nulle part. Le plus grand respect pour les Belgian Cats et pour leur performance olympique" s'est exprimé dimanche sur Twitter le ministre flamand des médias Benjamin Dalle (CD&V).

Le ministre condamne les faits qui sont "inacceptables" et se montre satisfait des mesures immédiatement prises par la VRT (le service publique flamand). Comme l'a exprimé la porte-parole du ministre, la VRT va décider en interne des suites à donner à cette affaire.

Leçons nécessaires

Le journaliste a présenté ses excuses. "Dans l'euphorie qui a suivi l'hommage aux médaillés de retour au pays, j'ai fait des déclarations lors d'une conversation privée loin du studio qui outrepassé les limites. Je n'ai jamais eu l'intention d'offenser qui que ce soit en raison de son sexe ou de son orientation. Il est doublement regrettable que ces déclarations arrivent après des Jeux qui ont été très réussis pour la Team Belgium et pour Sporza. Je tiens donc à m'excuser sincèrement auprès des Belgian Cats ainsi que de tous ceux qui se sentent offensés, interpellés ou dénigrés par mes propos. J'ai demandé aux Cats de pouvoir leur envoyer personnellement mes excuses. J'en tirerai les leçons nécessaires et veillerai à ce que cela ne se reproduise plus à l'avenir", a déclaré Eddy Demarez.

La direction de la VRT prend cette affaire très au sérieux. "Cela va totalement à l'encontre de la politique positive que la VRT veut poursuivre. La VRT entamera des discussions avec Eddy et en attendant, il ne commentera plus les programmes. De telles déclarations ne peuvent être tolérées."

Avec Belga

