Jean-Pierre Van Rossem est décédé

Condamné il y a quelques semaines à deux ans de prison ferme, l'homme avait perdu, et c'est peu de le dire, de son panache. Il logeait désormais dans un petit appartement où seules ses propres créations, des tableaux de Ferrari, lui appartenaient encore. Le luxe et la décadence n'étaient plus qu'un lointain souvenir. Il vient de décéder à 73 ans.