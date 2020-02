Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé jeudi de reconduire Jean-Paul Philippot pour un quatrième mandat de six ans à la tête de la RTBF, a-t-on appris auprès du gouvernement.

Cette confirmation intervient après plusieurs semaines de polémique autour du salaire de l'administrateur général de la radio-télévision publique, ce dernier ayant perçu des années durant un salaire plus important que celui indiqué dans les rapports annuels de l'entreprise.

Le mois dernier, le gouvernement de la Fédération l'avait d'ailleurs enjoint de rembourser 60.000 euros de "trop perçu" salarial entre 2014 et 2018. Reconduit jeudi pour six ans, l'administrateur général devra se contenter dorénavant d'un salaire plafonné à 245.000 euros annuels hors indexation, soit une réduction de l'ordre de 30% environ.

Agé aujourd'hui de 59 ans, M. Philippot était arrivé en février 2002 à la tête de la cité Reyers. Au cours de ses trois mandats, il est parvenu à redresser les audiences ainsi que les finances de la radio-télévision publique, et lui faire prendre le train de la révolution internet. Son plan de transformation présenté en 2018 visant à faire de la RTBF une entreprise 360° et 100% digitale a toutefois suscité beaucoup de remous au sein du personnel, celui-ci dénonçant les bouleversements dans le fonctionnement de l'entreprise et le manque d'effectifs.

M. Philippot a déposé plainte cette semaine contre X pour diffamation après que des employés anonymes de la RTBF avaient fait parvenir au parquet de Bruxelles des documents prouvant, selon eux, diverses malversations dans l'exercice de ses fonctions.

Cette confirmation intervient après plusieurs semaines de polémique autour du salaire de l'administrateur général de la radio-télévision publique, ce dernier ayant perçu des années durant un salaire plus important que celui indiqué dans les rapports annuels de l'entreprise. Le mois dernier, le gouvernement de la Fédération l'avait d'ailleurs enjoint de rembourser 60.000 euros de "trop perçu" salarial entre 2014 et 2018. Reconduit jeudi pour six ans, l'administrateur général devra se contenter dorénavant d'un salaire plafonné à 245.000 euros annuels hors indexation, soit une réduction de l'ordre de 30% environ. Agé aujourd'hui de 59 ans, M. Philippot était arrivé en février 2002 à la tête de la cité Reyers. Au cours de ses trois mandats, il est parvenu à redresser les audiences ainsi que les finances de la radio-télévision publique, et lui faire prendre le train de la révolution internet. Son plan de transformation présenté en 2018 visant à faire de la RTBF une entreprise 360° et 100% digitale a toutefois suscité beaucoup de remous au sein du personnel, celui-ci dénonçant les bouleversements dans le fonctionnement de l'entreprise et le manque d'effectifs. M. Philippot a déposé plainte cette semaine contre X pour diffamation après que des employés anonymes de la RTBF avaient fait parvenir au parquet de Bruxelles des documents prouvant, selon eux, diverses malversations dans l'exercice de ses fonctions.