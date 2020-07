Jean-Paul Philippot, candidat à la présidence de France TV

Le CSA a reçu 12 candidatures pour la présidence de France Télévisions et a retenu huit postulants, dont l'administrateur-général de la RTBF, Jean-Paul Philippot. Parmi les candidats retenus, il y a aussi l'actuelle patronne de France TV Delphine Ernotte et l'ex-patron de RTL (France) Christopher Baldelli qui seront auditionnés lundi et mardi, a-t-il annoncé mercredi dans un communiqué.

Jean-Philippe Philippot.