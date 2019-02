Jean-Marc Nollet: "Il faut rendre tous les transports en commun gratuits jusqu'à 25 ans"

Vous plaidez pour un plan d'investissement massif dans les transports en commun, quel est-il ?

Le manque d'investissement de ces dernières années dans les transports en commun a entraîné une baisse de la fiabilité qui a fait diminuer le nombre de voyageurs et provoqué une diminution de l'offre et donc, moins d'investissements. Les responsables de la SNCB me disent "il y a un manque d'attractivité", mais ce sont eux qui provoquent ce manque d'attractivité. Il faut absolument sortir de ce cercle vicieux et cela ne passe que par un plan d'investissement public massif dans les transports en commun de l'ordre de 7 milliards d'euros sur la législature. S'il n'y a pas ce plan, il n'y aura pas de changement pour trouver des alternatives à la voiture.

...