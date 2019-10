Le ministre wallon des Finances, Jean-Luc Crucke (MR), démissionnera officiellement, ce mardi soir, de son poste de conseiller communal à Frasnes-lez-Anvaing, appliquant ainsi le principe du décumul intégral qu'il défend.

"Depuis 2017 et la prise de mes fonctions ministérielles, je suis considéré comme bourgmestre 'empêché'. Le terme est adéquat. Un bourgmestre se doit d'être présent dans sa commune, un député dans sa circonscription, et un ministre régional doit couvrir toute la Wallonie. Je n'ai plus le temps matériel d'être un bon conseiller communal. Et je n'entends pas, par ma présence, jouer le rôle de belle-mère pour cette jeune équipe désormais en place", a-t-il expliqué. "J'ai donc fait le choix du décumul intégral. Personne ne me l'a imposé. Le cumul est quelque chose, en ce qui me concerne, qui n'est pas compatible avec ma fonction ministérielle", a ajouté le ministre. Jean-Luc Crucke était échevin depuis 1989 et bourgmestre depuis 1996.