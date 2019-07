Jean-Luc Crucke (MR) presse Ecolo à enclencher la vitesse supérieure

Le député-ministre wallon et vice-président du MR Jean-Luc Crucke a pressé vendredi le PS mais aussi plus spécifiquement Ecolo à former des gouvernements en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Jean-Luc Crucke