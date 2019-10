"Mme Targnion et moi-même, tous les deux, représenterons Finanpart vendredi" à l'assemblée générale extraordinaire de Nethys, a confirmé jeudi en fin de soirée Jean-Claude Jadot (MR), vice-président MR d'Enodia. La bourgmestre de Verviers a annoncé jeudi qu'elle démissionnerait de la présidence d'Enodia mais qu'elle restait administratrice.

Le conseil d'administration de Finanpart, intermédiaire entre Enodia et Nethys, organisé dans la foulée de celui d'Enodia, a été suspendu en cours de soirée jeudi après un blocage d'Ecolo sur les trois noms à soumettre pour former le nouveau conseil d'administration de Nethys, après leur démission dimanche dernier. Les discussions ont ensuite repris et Ecolo a accepté cette nomination, à condition notamment d'étoffer ce CA et d'obtenir les garanties qu'aucune de ces personnes n'était en situation de conflit d'intérêts.

"Nous avons traîné un petit peu parce que nous souhaitions vraiment avoir une unanimité au niveau du conseil d'administration de Finanpart. On l'a", a encore déclaré Jean-Claude Jadot. "Quelques précisions ont été apportées, à savoir que trois personnes pour le conseil d'administration de Nethys, c'est peut-être un peu restreint. On se donne quelques jours, le moins possible, pour pouvoir le cas échéant le compléter."

Quant à la démission de la présidente Muriel Targnion (PS), "ce sera probablement le premier point de la prochaine réunion", avance-t-il, sans donner de date précise. "Il est prévu d'avoir une réunion très vite. Je pense que c'est la recherche d'autres candidats pour étoffer le conseil d'administration de Nethys qui dictera la date de la prochaine réunion."