Le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA) a invité la presse dans sa ville de Brasschaat pour fournir des explications sur l'affaire Chovanec, du nom de ce ressortissant slovaque mort en 2018 après une intervention musclée de la police à l'aéroport de Charleroi.

Que savait Jan Jambon (N-VA) de la mort du Slovaque Jozef Chovanec ? Celui qui était ministre de l'Intérieur à l'époque donne sa version des faits, trois jours avant son audience attendue mardi à la Chambre.

L'actuel ministre-président flamand a entamé sa conférence de presse en présentant ses condoléances à la famille de la victime. Il a ensuite reconstitué sa propre ligne du temps des évènements.

Selon Jan Jambon, lorsque son cabinet s'est occupé du dossier Chovanec en 2018, il n'y avait encore aucune mention des images parues ces derniers jours dans la presse. Selon ses dires, lorsqu'il a vu les images, il n'a pas immédiatement fait le lien avec le dossier de deux ans plus tôt.

Le 30 mai, Jambon s'est brièvement entretenu avec l'ambassadeur slovaque Vallo. Ensuite, il s'est rendu à Liège, suite à l'attaque terroriste qui a notamment coûté la vie à deux policières. "Cela explique en partie pourquoi je ne me souviens pas de cette courte conversation."

Jambon souligne qu'il n'a jamais eu l'intention de déformer la vérité. "Pourquoi ferais-je cela ? Je n'ai aucun intérêt à le faire. Mais en faisant des déclarations hâtives, je me suis mis dans le pétrin".

"L'essentiel de l'histoire est que mon cabinet n'a commis aucune faute dans cette affaire. J'assume l'entière responsabilité de mes collaborateurs", conclut-il. Il reconnait néanmoins qu'il y a peut-être eu une "erreur de communication" ces derniers jours.

