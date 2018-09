Jan Jambon souhaite des évaluations plus strictes lors du recrutement policier

Les cadres d'évaluation durant le processus de recrutement à la police doivent être plus sévères et plus stricts, estime le ministre des Affaires intérieures, Jan Jambon (N-VA) en réponse aux révélations de De Standaard sur des candidats jugés inaptes qui ont pu accéder à la formation de police. La police fédérale indique que les informations du quotidien sont "inexactes et incomplètes".