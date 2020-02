Les Ultimas, auparavant dénommés Prix flamands de la Culture, étaient décernés mardi soir à Bruges, dans un contexte de coupes budgétaires du secteur au nord du pays. Si bien que ministre flamand compétent, Jan Jambon (N-VA), a été hué durant son court discours en fin de cérémonie. Luc Tuymans est l'artiste qui a remporté la récompense la plus prestigieuse décernée par le jury.

Les économies imposées au secteur culturel en Flandre ont marqué la cérémonie de remise des prix. Les subsides se sont en effet vus rabotés de 8,47 millions d'euros à 3,39 millions d'euros au nord du pays.

Selon le ministre flamand de la Culture, Jan Jambon, les points forts de la culture flamande doivent en effet être développés avec "de nouveaux accents et une répartition de l'argent judicieuse". Cependant durant sa courte allocution à la fin de la cérémonie de remise de prix, M. Jambon a été hué par quelques participants.

Certains lauréats récompensés n'ont pas non plus épargné le ministre et son gouvernement lors de leurs discours de remerciements, regrettant les coupes dans les subsides. L'artiste Walter Swennen, qui n'était pas présent, a notamment fait savoir "son aversion pour ce genre de prix et subsides" dans une lettre de remerciement, et a annoncé reverser les 10.000 euros assortis à sa récompense au parti PTB/PVDA, seul selon lui à ne pas participer à la division du pays.

Luc Tuymans, l'un des artistes peintres belges contemporains les plus en vue sur la scène artistique internationale, a reçu le prix le plus prestigieux "Algemene Culturele Verdienste". Il compte reverser la récompense de 20.000 euros à l'association Let's Go Urban, dont deux jeunes membres ont représenté l'artiste absent sur scène mardi pour recevoir le prix.

