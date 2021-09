Le ministre-président flamand, Jan Jambon, se rendra jeudi à Copenhague pour y nouer des contacts culturels, économiques et diplomatiques. Il inaugurera notamment une représentation flamande dans la capitale danoise.

Le choix du Danemark comme première destination après l'assouplissement des restrictions sanitaires n'est pas un hasard. Le gouvernement flamand a tourné ses regards vers le nord et voit les pays scandinaves comme un modèle en termes d'emploi, d'innovation et de développement durable.

La Flandre veut nouer des liens avec des pays prospères. Une représentation diplomatique officielle sera ouverte en présence du ministre danois des Affaires étrangères, Jeppe Kofod. Elle sera également compétente pour la Norvège, la Suède et la Finlande.

L'équipe de l'agence Flanders Investment & Trade (FIT) sera renforcée d'un attaché supplémentaire spécialisé dans la technologie. Il se concentrera sur les domaines touchant au climat et aux biotechnologies.

Le choix du Danemark comme première destination après l'assouplissement des restrictions sanitaires n'est pas un hasard. Le gouvernement flamand a tourné ses regards vers le nord et voit les pays scandinaves comme un modèle en termes d'emploi, d'innovation et de développement durable. La Flandre veut nouer des liens avec des pays prospères. Une représentation diplomatique officielle sera ouverte en présence du ministre danois des Affaires étrangères, Jeppe Kofod. Elle sera également compétente pour la Norvège, la Suède et la Finlande. L'équipe de l'agence Flanders Investment & Trade (FIT) sera renforcée d'un attaché supplémentaire spécialisé dans la technologie. Il se concentrera sur les domaines touchant au climat et aux biotechnologies.