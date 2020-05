Le ministre-président flamand Jan Jambon a annoncé dimanche sur le plateau du "Zevende Dag" (VRT) la mise en place d'un "comité de relance sociale" à côté du comité de relance économique déjà institué il y a dix jours.

Ce comité devra formuler des recommandations sur la santé mentale - solitude, stress familial, assuétudes, stress post-traumatique, stress du personnel de soins, etc. -, la santé et la lutte contre la pauvreté (dont les soins préventifs et l'organisation des soins de santé), les loisirs, le sport, la vie associative et les confessions.

Enseignement, formation, citoyenneté, intégration, communication, numérisation et vie privée y seront aussi abordés.

