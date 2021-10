La marche organisée par la Coalition Climat démarrera à 13h à la Gare du Nord.

La Coalition Climat organise une nouvelle marche pour le climat ce dimanche 10 octobre, "Back to the Climate" en vue de la COP26. Sur les réseaux sociaux, plus de 20 000 personnes ont annoncé leur participation. Voici tout ce que vous devez savoir sur les aspects pratiques de la marche.

Mesures sanitaires

Le port du masque et les règles de distanciation sociale sont toujours en vigueur pour les manifestations à Bruxelles. Il vous sera donc demandé de porter un masque lors de la manifestation. Le pass sanitaire n'est pas requis.

Départ de la Gare du Nord

Il n'est pas demandé aux participants de s'inscrire. Les manifestants se donneront rendez-vous à la Gare du Nord à 13h. Ils partiront ensuite vers le parc du Cinquantenaire, où l'action doit s'achever vers 18h. Des discours sont prévus à 16h dans le Parc du Cinquantenaire avec des représentants de la Coalition Climat et des victimes des inondations en Belgique notamment. Des toilettes sont également prévues sur place. La distance totale de marche est de 4,7 km.

Plusieurs lignes de la Stib seront impactées par le passage de la marche pour le climat: deux lignes de tram (92 et 93) et 15 lignes de bus (12, 21, 20, 29, 36, 46, 56, 58, 60, 61, 63, 65, 66, 79 et 88). Les perturbations sont susceptibles d'évoluer au fur et à mesure de l'avancée des participants, indique la société de transports. La Stib ajoute qu'elle adaptera et renforcera son offre de transport en temps réel, en fonction de l'affluence sur son réseau. Le réseau de la Stib sera par ailleurs gratuit entre 12h et 19h.

