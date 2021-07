A la suite des inondations des 14, 15 et 16 juillet derniers ayant causé la mort de 37 personnes en province de Liège, un juge d'instruction liégeois sera chargé d'identifier d'éventuels responsables qui pourraient être poursuivis d'homicides involontaires, par défaut de prévoyance ou de précaution, a indiqué mercredi le parquet du procureur du roi de Liège.

Dans un communiqué, le parquet de Liège précise que le procureur du roi a pris connaissance de différentes prises de position publiques relatives "à l'enchaînement des événements ayant précédé les inondations".

Cette décision, pris en concertation avec le procureur général de Liège et le procureur du roi d'Eupen, "n'est nullement l'expression d'une opinion quelconque quant à l'existence d'éventuelles responsabilités mais résulte du désir de garantir la sérénité, l'objectivité et l'indépendance avec laquelle la recherche de la vérité pourra être menée, dans le respect de la mémoire des victimes et de leurs proches", précise Damien Leboutte, procureur de division à Liège.

