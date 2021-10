"Il serait intolérable que les assureurs se dérobent à leurs obligations ou prétextent la catastrophe pour augmenter le prix des polices d'assurances", a réagi jeudi matin le ministre-président wallon, Elio Di Rupo.

La veille, sur RTL-TVI, les responsables de la fédération sectorielle Assuralia avaient déclaré que le prix des assurances pourrait être revu à la hausse. "Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura une tendance à l'augmentation" des primes, avaient-ils indiqué.

"Ces propos sont indignes au moment où près de cent mille personnes sont sinistrées et qu'une très grande partie d'entre elles attendent toujours d'être indemnisées pour leurs dégâts", a affirmé ce jeudi Elio Di Rupo en rappelant que c'est la Région wallonne "qui finance la plus grosse partie de l'indemnisation des personnes assurées".

A la suite d'un accord conclu cet été avec le secteur, la Wallonie "finance en effet 60% des montants - à hauteur d'un milliard d'euros - de l'indemnisation des personnes sinistrées assurées, alors que les assureurs n'en prennent en charge que 40%", soit 635 millions d'euros., selon le ministre-président.

Du côté d'Assuralia, on précise toutefois que cet accord ne concerne que les risques simples (habitations, commerces,...), auxquels il faut ajouter les indemnisations liées aux véhicules et aux autres sinistres (institutions, grandes entreprises,...). Au total, la fédération sectorielle estime le coût total des inondations à plus de 2,16 milliards d'euros, dont effectivement un milliard à charge de la Région.

Pour cette dernière, les assureurs doivent néanmoins revoir leur position et maintenir le coût indexé des primes d'assurance. "A quoi serviraient les assureurs s'ils ne répondent pas présents en cas de drames sous prétexte que le drame serait trop coûteux ?", a enfin souligné le ministre-président.

