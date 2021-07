Depuis la décrue intervenue ce vendredi 16 juillet à Liège, ce sont au total plus de 100.000 m3 de déchets qui ont été ramassés sur les 35 kilomètres de voiries inondées et provenant des 6.475 logements sinistrés, selon un décompte réalisé mardi par la ville de Liège

Cette collecte a été rendue possible grâce à une forte mobilisation : des renforts humains et matériels sont arrivés de Charleroi, Bruxelles, Saint-Josse, Ath, Engis et Fexhe, ainsi que des intercommunales Bruxelles Propreté, Sibelga et Vivaqua, note le collège communal liégeois.

"D'autres entités se sont également manifestées : elles ont été dispatchées vers les communes de Liège Métropole, dont les instances se réunissent à échéance régulière pour mettre en oeuvre une véritable solidarité supracommunale. Différents corps de pompiers du pays ainsi que les forces armées se sont aussi succédés", selon le collège.

La Région wallonne a pour sa part enlevé les plus gros objets emportés par les eaux, bloqués dans le lit des rivières et qui empêchaient l'eau de s'écouler. Dans les prochains jours, il est question de nettoyer en profondeur les quartiers de Chênée et d'Angleur, impactés par la crue, afin d'enlever les dépôts résiduels ainsi que les derniers dépôts qui sont encore effectués par les habitants. Les dernières traces de boue seront également enlevées. Les agents de la société de distribution RESA mettront aussi tout en oeuvre pour rétablir l'électricité dans les habitations sinistrées.

Notons encore que des navettes de bus gratuites, en collaboration avec le TEC, sillonnent les quartiers touchés de 8h à 20h depuis ce lundi matin pour les relier au centre-ville de Liège. Trois circuits ont été établis.

