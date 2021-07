Une cellule de coordination de solidarité mise en place en province de Liège

Le Collège provincial et le Gouverneur de Liège ont signalé samedi la mise en place d'une cellule de coordination de solidarité pour faire face aux conséquences des intempéries et inondations.

Cette Cellule de coordination provinciale de solidarité est "chargée de faire le lien entre les propositions d'aides émanant des entreprises, associations ou citoyens et les besoins des sinistrés recensés par les communes et les CPAS", précise le communiqué. Celle-ci est joignable par téléphone au 04/279.49.90 ou par e-mail : solidarite@provincedeliege.be, de 8h00 à 20h00 tous les jours à partir de ce 17 juillet.

Le Collège provincial et le Gouverneur saluent "le calme, le courage et la solidarité manifestés par la population et plus particulièrement les nombreux sinistrés". Ils témoignent également de leur inconditionnel soutien aux personnels des services de secours et d'intervention ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui oeuvrent aux problématiques liées à la Sécurité civile.

De plus, la province de Liège rappelle que ses services et infrastructures sont à la disposition tant du comité de coordination provincial, présidé par le Gouverneur, que des communes. Les bâtiments provinciaux de Wégimont et de La Reid ont d'ailleurs déjà été ouverts à l'hébergement de personnes sinistrées.