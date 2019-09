Information judiciaire à propos de D. Reynders: le procureur décide de classer sans suite

Le Procureur du Roi du tribunal francophone de Première Instance de Bruxelles a décidé de "classer sans suite" le dossier d'information judiciaire concernant le Vice-premier ministre Didier Reynders (MR), "faute du moindre délit", a annoncé vendredi l'avocat de M. Reynders, Me Didier Matray. Avocat au Bareau de Liège, Me Matray est en outre inscrit aux Barreaux de Cologne et de Paris.

