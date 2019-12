Pour la première fois depuis mars, l'inflation a augmenté pour atteindre 0,76% en rythme annuel, contre +0,39% en novembre, a annoncé lundi Statbel (SPF Économie).

En décembre, les principales hausses de prix ont concerné les villages de vacances, les légumes, les articles pour animaux de compagnie, la viande, les achats de voitures ainsi que les produits d'hygiène corporelle. Ces hausses ont été principalement compensées par la baisse des prix des boissons alcoolisées, de l'électricité et des chambres d'hôtel.

L'inflation calculée sur la base de l'indice santé est également en augmentation, passant de 0,48% à 0,67% en décembre.

L'indice santé progresse en décembre de 0,18 point et s'établit à 109,18 points contre 109,00 points en novembre. L'indice santé lissé s'établit, quant à lui, à 106,76 points en décembre. L'indice-pivot pour la fonction publique et les allocations sociales, fixé à 107,20 points, n'est pas atteint. Le précédent dépassement de l'indice-pivot remonte au mois d'août 2018.

À un an d'écart, les produits et services qui ont le plus augmenté sont les envois postaux (+12,5%), les cidres (+12,3%) et les journaux (+11,6%). La hausse des envois postaux est due à l'introduction du timbre prior en janvier dernier. En 2019 il coûtait 1 euro, et en 2020 il faudra débourser 1,21 euro pour voir sa lettre arriver le lendemain.

Dans l'autre sens, les produits et services qui ont le plus diminué sont le gaz naturel (-15,6%), les fruits de mer frais (-7,2%) et l'électricité (-5,8%). Depuis juillet, les prix du gaz sont même parmi les plus bas d'Europe.

Selon une information du quotidien De Standaard, les prix des téléphones mobiles ont baissé de 5,3%, probablement grâce à l'apparition de marques bon marché. Les abonnements mobiles ont également baissé de prix, ils ont diminué de 5,25%.