Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a placé la Flandre en orange foncé sur sa carte des contaminations. La Flandre est la seule région d'Europe occidentale à avoir une telle couleur. Seul le Luxembourg, pointé en rouge, fait pire.

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a changé la couleur de la Flandre, car plus de 60 nouveaux cas de corona pour 100 000 habitants ont été enregistrés dans la région au cours des deux dernières semaines.

La Wallonie reste orange clair, avec 20 à 60 infections pour 100 000 habitants © D.R.

La Wallonie reste orange clair, avec 20 à 60 infections pour 100 000 habitants. Le Luxembourg vient d'enregistrer plus de 120 cas pour 100.000 habitants. Le pays s'est plaint tout à l'heure d'avoir autant d'infections pour 100 000 habitants parce qu'il effectue également autant de tests. Les régions d'Espagne, y compris la Catalogne, deviennent également rouges, tout comme les régions de Roumanie et de Bulgarie. T

