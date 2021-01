Un dégagement de fumée a été signalé lundi après-midi, vers 16h12, au niveau du toit du palais des Beaux-Arts dans le centre de Bruxelles, a indiqué le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. Il précise qu'il s'agit d'un feu de toiture, qui couve sur une superficie importante, entre le toit et le plafond, au niveau de l'isolation.

L'incendie n'est cependant pas encore éteint complètement. Un pompier a fait un malaise important, qui a nécessité son transfert vers un hôpital. Le Bozar sera fermé tout du moins jusqu'à lundi prochain inclus, a indiqué Leen Daems, porte-parole à Bozar.

Le premier appel aux secours a été reçu à 16h12 pour signaler un dégagement de fumée du toit. Les pompiers étaient sur les lieux vers 16h20. L'incendie a nécessité jusqu'à maintenant six autopompes et quatre auto-échelles.

Il s'agit d'un feu de toiture, qui couve sur une superficie importante, entre le toit et le plafond, au niveau de l'isolation.

"Il n'y a pas de propagation vers les bâtiments alentours et c'est limité vers l'intérieur", estime Walter Derieuw.

L'événement relatif aux deux nouvelles expositions sur la République démocratique du Congo, prévu mardi, est annulé. Le Bozar restera fermé tout du moins jusqu'à lundi prochain inclus. Les responsables espèrent avoir l'autorisation d'entrer dans les parties du bâtiment touchées par l'incendie mardi et pouvoir dresser un bilan des dégâts dans les jours à venir.

© Belga

"Il y a des équipes sur les toits, parce que les échelles n'arrivent pas assez loin à l'intérieur de l'îlot", explique Walter Derieuw. "L'eau est prise dans la rue, puis on se branche sur les autopompes pour ajouter de la pression. On tire ensuite les lances via les auto-échelles jusqu'aux toits, où les lances sont récupérées par les pompiers".

© Belga

Il pense que l'intervention pourrait durer un temps certain. "Il est difficile de voir où le feu couve", continue Walter Derieuw. "Par après, il faudra s'assurer que tout est bien éteint et qu'il n'y a plus de points chauds. On va, pour bien vérifier cela, demander les drones de la police fédérale".

La cause de l'incendie n'a pas encore été communiquée.

La circulation a été fermée dans la rue Royale, entre la place Royale et la rue de la Loi, ainsi que sur la place des Palais, a indiqué la police locale de Bruxelles-Ixelles sur Twitter.

