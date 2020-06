La ministre flamande de l'Environnement et de l'Énergie Zuhal Demir (N-VA) a inauguré officiellement lundi le chantier du parc éolien "Storm" à proximité du site Nyrstar à Pelt, à l'occasion de la journée internationale du vent.

Ce parc éolien deviendra, à terme, le plus puissant de Flandre; il produira suffisamment d'électricité pour couvrir la consommation annuelle de quelque 8.000 familles. "Des projets tels que celui-ci sont cruciaux si nous voulons atteindre nos objectifs en matière d'énergie renouvelable en Flandre", a commenté Zuhal Demir.

In Pelt bouwt Nyrstar samen met @stormwindenergy het meest performante én vogelvriendelijke windpark van Vlaanderen, goed voor het jaarverbruik van 8.000 gezinnen. De eerste spadesteek is een feit! #dagvandewind pic.twitter.com/tFK01uCVZT — Zuhal Demir (@Zu_Demir) June 15, 2020

Le parc éolien situé au nord du canal Bocholt-Herentals à Pelt sera composé de trois éoliennes d'une puissance électrique de 4,0 à 4,5 MW, d'un rotor au diamètre de 145 m et d'une hauteur de 170 m. C'est la première fois que des éoliennes de telles dimensions sont construites en Flandre. Deux des trois turbines sont en cours de construction sur les sites de la fonderie spécialisée dans le zinc Nyrstar et de la société voisine Velbo.

La mise en service est prévue pour l'été 2021. Les habitants de la commune de Pelt et de la ville de Lommel ont pu souscrire à des actions auprès de la coopérative Storm fin 2019. Une action coûtait 125 euros et chaque membre de la famille pouvait en acheter jusqu'à 24. Au total, 341 riverains ont investi dans le parc éolien.

