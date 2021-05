L'administration flamande se dépeuple à un rythme soutenu. Outre les départs à la retraite, de jeunes fonctionnaires réorientent aussi leur carrière dans une Flandre proche du plein emploi.

Ce n'est pas que le gouvernement Jambon I (N-VA - CD&V - Open VLD) n'aime pas l'administration mais, fidèle au cap imprimé depuis plus de dix ans par les coalitions précédentes, il la préfère en taille plus réduite, idéalement délestée de 5% de ses agents d'ici à 2024. Soit, traduit en équivalents temps plein, amputée de 1 440 fonctionnaires. La jauge signale en ce printemps 2021 809 unités de moins au registre du personnel qui recensait encore, début 2020, 29 000 agents. Bart Somers (Open VLD) est donc un ministre de la Fonction publique satisfait: "En un an et demi de législature, nous avons déjà réalisé 56% de notre objectif." La rationalisation de l'appareil administratif va bon train, sans licenciement sec mais par un remplacement parcimonieux des départs à la pension. A ce rythme-là, les 75 millions d'économie escomptés chaque année d'ici à 2024 seront atteints sans douleur alors que la Flandre, crise sanitaire oblige, se prépare à faire ceinture à hauteur d'1,2 milliard sous cette législature. Attention tout de même à ce que la fonction publique ne se vide exagérément de son sang. Dans une Région qui n'est plus très loin d'atteindre l'état du plein emploi, la qualité de fonctionnaire fait moins rêver. Il sont 400 à avoir choisi en 2019 de réorienter leur carrière pour la poursuivre sous d'autres cieux, et ceux-là sont majoritairement les plus jeunes, les plus diplômés, censés être les plus dynamiques et les plus flexibles. Si le taux des départs volontaires est de 2,5%, il grimpe à 9% dans la tranche des moins de 25 ans. Faire mieux avec moins grâce aux vertus de la digitalisation, Bart Somers veut y croire. Il a une autre bonne nouvelle à communiquer: les fonctionnaires sont fiers de l'être, à plus de 70%, selon le baromètre semestriel du niveau de bien-être appliqué aux 40 entités qui forgent la puissance publique flamande. Ils sont 84% à se dire heureux au boulot et 90% considèrent que leur employeur fait oeuvre utile pour la société.