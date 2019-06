Près de sept millions de nouvelles déclarations fiscales vont bientôt arriver au fisc. Quels contribuables seront ciblés pour un contrôle ? Pour quels résultats ?

Avant de lécher la patte de l'enveloppe brune ou d'effectuer le dernier clic sur Tax-on-web pour expédier votre déclaration d'impôt au fisc, ne vous êtes-vous jamais demandé si tout était bien rempli et, surtout, si vous risquiez un contrôle ? Et si ce devait être le cas, pourquoi vous ? Pourquoi le contrôleur du fisc vous choisirait-il ? Depuis plusieurs années, l'administration générale de la fiscalité (Agefisc), au sein du SPF Finances, tente d'optimaliser les contrôles en garantissant un traitement équitable entre contribuables, qui doit se traduire notamment par une probabilité égale d'être contrôlé. Dans ce but, elle a élaboré une politique visant à sélectionner les dossiers à contrôler de manière centralisée et objective, donc moins locale. Le plus possible, en tout cas.

...