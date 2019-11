Impasse fédérale : l'Open VLD détient la clé

Si un jour il y a eu de la confiance entre N-VA et PS, aujourd'hui, il n'en reste presque plus rien. Les deux partis s'entendent sur une chose : les petits partis ne peuvent plus continuer à se cacher derrière les grands.

Le roi Philippe et Gwendolyn Rutten © Belga

La tentative de forger un gouvernement fédéral autour de l'axe PS-N-VA a-t-elle lamentablement échoué lundi soir ? Malgré tous les mots durs, aucun des deux partis ne veut enterrer un gouvernement jaune-violet pour l'instant. La question est de savoir combien de temps cette situation schizophrène peut durer. Comment peut-on dire que l'on est constructif et en même temps torpiller publiquement les propositions d'autres partis?

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×