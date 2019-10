Immobilier à Mons : le neuf fait de l'ombre à l'ancien

A Mons, les nouvelles constructions ne manquent pas et pourtant, on bâtit encore. Cette abondance n'empêche pas les prix des logements neufs d'augmenter, tout en restant cependant bien plus raisonnables en comparaison d'autres régions. Résultat : c'est l'immobilier existant qui perd en attrait - et donc en valeur.

Autour des Grands Prés (ici, la rue Jacques Prévert), on construit des nouveaux logements par centaines. © Hatim Kaghat

Promoteurs et agents immobiliers ne s'ennuient pas à Mons ! La ville dispose en effet d'un marché immobilier particulièrement dynamique, tiré depuis quelques années par de nombreuses constructions neuves. Selon les chiffres du Centre d'études en habitat durable (Cehd), près de 5 000 logements se sont ajoutés au parc montois entre 2007 et 2017, dont une majorité d'appartements. Leur nombre est en effet passé de 7 810 à 10 966 durant cette période, ce qui représente une augmentation de 40,5 %. Il faut cependant mettre ces chiffres en regard avec le fait qu'en 2007, Mons comptait une proportion d'appartements inférieure à celles d'autres villes wallonnes. Dix années plus tard, ces logements ne représentent encore " que " 22 % du parc de logements de la ville, ce qui reste un peu plus faible que la norme wallonne.

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×