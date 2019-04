Immo : le retour des maisons à Braine-l'Alleud et à Waterloo

Après une hausse de plusieurs années, les prix des appartements sont repartis à la baisse à Braine-l'Alleud et Waterloo. A l'inverse, les deux communes ont connu une augmentation significative du prix de leurs maisons. Faut-il y voir une inversion des tendances ? Le phénomène pourrait ne pas durer.

De toutes les communes du Brabant wallon, Braine-l'Alleud et Waterloo font partie des plus chères en matière d'immobilier - surtout la seconde. Leurs prix moyens dépassent allègrement les moyennes provinciales et même nationales, se rapprochant davantage de ceux de la capitale. La proximité de Bruxelles est l'un des ingrédients du succès de ces communes, au même titre que les services qu'elles offrent ou que leur qualité de vie. Cette demande soutenue contribue au maintien de prix élevés sur les deux entités, avec, toutefois, quelques distinctions notables entre elles. Plus proche de Bruxelles et pourvue de plusieurs écoles internationales, Waterloo est globalement plus onéreuse que Braine-l'Alleud. Selon le dernier baromètre des notaires publié début 2019, le prix moyen d'une maison en 2018 tournait en effet autour des 427 500 euros dans la première, contre 326 700 pour Braine-l'Alleud, laquelle compte davantage de maisons deux façades que de villas. Le constat est le même au niveau des appartements, avec une moyenne de 317 871 euros à Waterloo, contre 253 105 euros pour sa voisine.

