Bien que ses prix restent inférieurs à ceux du Brabant wallon, le marché immobilier nivellois n'en reste pas moins boosté par la situation de la ville et les nombreux projets de réhabilitation de ses chancres et sites industriels.

Attractive mais encore relativement abordable, Nivelles fait un peu figure de cas particulier en matière d'immobilier au sein du Brabant wallon. Sa situation près des axes routiers et sur la ligne ferroviaire (et prochainement RER) Charleroi-Bruxelles est en effet avantageuse, mais sa proximité immédiate du Hainaut joue un peu en sa défaveur par rapport à d'autres communes plus centrales du Brabant Wallon telles que Lasne, Waterloo ou encore Louvain-la-Neuve.

