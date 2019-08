Wilrijk accueille les championnats d'Europe masculin et féminin de hockey. La gardienne des Red Panthers, Aisling D'Hooghe, et le gardien des Red Lions, Vincent Vanasch, symbolisent l'incroyable progression de ce sport en Belgique. Rencontre.

Ils sont Belges, évoluent dans le même club, le Watducks à Waterloo, au même poste, gardien(ne), et font partie du gotha mondial dans leur discipline, le hockey sur gazon. Du 16 au 25 août, c'est du côté de Wilrijk, dans la banlieue anversoise, que Vincent Vanasch, 31 ans, et Aisling D'Hooghe, 24 ans, vont tenter de briller en alternance au cours de championnats d'Europe pour lesquels ils peuvent légitimement nourrir de belles ambitions. A domicile, avec l'appui d'un public belge de plus en plus conquis par l'évolution de cette discipline qui continue à véhiculer des valeurs positives tout en essayant de se défaire de son étiquette de sport de nantis, ils tenteront de faire mieux qu'il y a deux ans aux Pays-Bas.

