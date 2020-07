Heureuse découverte d'un projet de couverture du "Lotus bleu" d'Hergé

Guy Gilsoul Journaliste

Il y a quatre-vingts ans, un gamin de 7 ans, le fils de l'éditeur Casterman, reçoit de Hergé le projet de couverture du Lotus bleu réalisé à l'encre, à l'aquarelle et à la gouache et qui avait été refusé quatre ans plus tôt par le père du garçon pour des raisons financières liées aux techniques de colorisation.

Le Lotus bleu, 1936. © Hergé-Moulinsart-2020

Plié en six et soigneusement rangé dans un tiroir (donc, à l'abri ... Plié en six et soigneusement rangé dans un tiroir (donc, à l'abri de la lumière), le précieux document vient d'être redécouvert. Exposé en ce moment à Monte-Carlo, il sera présenté à Bruxelles dès le 22 septembre chez Artcurial puis à Paris où il sera mis en vente le 21 novembre. Estimation : entre deux et trois millions d'euros.

