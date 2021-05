Les terrasses d'établissements horeca pourront rester ouvertes jusqu'à 23h30 dès le 9 juin, alors qu'à l'intérieur l'heure de fermeture sera fixée à 22h00. Cette différence est liée au tout prochain championnat d'Europe de football, a confirmé mardi le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) sur VTM Nieuws. "Nous pouvons difficilement renvoyer tout le monde à la maison à la fin de la première mi-temps", a déclaré M. De Croo.

Les détails précis et les modalités de la réouverture des espaces intérieurs peuvent être attendus dans les prochains jours. Le Premier ministre a promis que cela serait fait suffisamment longtemps à l'avance pour éviter les malentendus, à l'instar de ce qui s'est passé à propos de l'utilisation du plexiglas le week-end dernier.

En outre, le maximum de quatre personnes par table sera probablement également élargi en juillet et août, même si Alexander De Croo a demandé de rester prudent. L'intention est de revenir dans un monde dans lequel les restrictions seront levées autant que possible d'ici septembre, selon le Premier ministre.

Enfin, Alexander De Croo a également contré les critiques du virologue Marc Van Ranst, qui a qualifié le seuil de 500 patients Covid en unité de soins intensifs de "peu ambitieux". "Nous n'allons pas maintenir la société enfermée", a déclaré M. De Croo. "On ne gouverne pas simplement avec des chiffres", a-t-il fermement rétorqué.

