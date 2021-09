L'ancienne présentatrice du JR de RTL-TVI quitte la chaîne publique et rejoint, notamment, la société de consultance Akkanto.

Hakima Darhmouch a décidé de mettre un terme à son mandat à la RTBF pour se lancer dans la grande aventure entrepreneuriale, a fait savoir mardi la radio-télévision publique par voie de communiqué. Elle était à la tête de la thématique Culture et Musique depuis le 28 mai 2018.

Elle rejoint la société de consultance Akkanto, qui conseille les entreprises pour soigner leur réputation, et envisagera d'autres activités privées à côté de cela.

La pandémie et les périodes de confinement ont été source de réflexion pour de nombreuses personnes. Elles ont notamment renforcé l'envie d'Hakima Darhmouch de voler de ses propres ailes et accéléré son besoin d'entreprendre, a indiqué la RTBF, précisant que la décision a été prise sereinement et partagée avec la direction.

"Je suis heureuse d'avoir fait partie d'une entreprise qui propose une vision stratégique face aux défis majeurs que nous vivons. J'y ai côtoyé des équipes passionnées, dédiées au public au sens large du terme et avec qui j'ai entretenu des collaborations riches et intenses", a déclaré Mme Darhmouch. "Chaque jour passé au sein du média public a été source de fierté. (...) C'est un au revoir mûrement réfléchi mais non dénué d'émotion", a ajouté la responsable thématique Culture et Musique.

"J'ai, à titre individuel, toujours beaucoup d'estime pour les personnes qui posent et osent des choix personnels dans leur carrière professionnelle, mais en tant que patron ce n'est pas sans une pointe de regret", a ajouté l'administrateur général RTBF, Jean-Paul Philippot. "Hakima est arrivée à un moment de transformation de l'entreprise, elle a apporté un regard, une façon de faire qui a permis de construire la thématique Culture et Musique."

Hakima Darhmouch va accompagner la clôture de ses dossiers pour démarrer ses nouveaux projets dès le lundi 8 novembre prochain. Un appel à candidature pour le poste de responsable Thématique Culture et Musique sera lancé prochainement, en interne et en externe

