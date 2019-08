Vivre sous le même toit qu'une autre famille n'est pas simple en Belgique. Pourtant, ce type de logement s'avère une solution d'avenir. Mais il subsiste de nombreux freins qu'un label pourrait lever. Pour cette législature ?

Que ce soit un senior qui propose un logement à un étudiant, une famille qui héberge un senior, deux familles monoparentales qui habitent ensemble, plusieurs jeunes qui logent sous le même toit, l'habitat partagé a le vent en poupe. La demande ne cesse, en tout cas, d'augmenter, surtout dans les grandes villes. Depuis des années, les formules font florès : habitat intergénérationnel, kangourou, logement solidaire, habitat groupé, cohousing... Les motivations sont diverses : briser la solitude, éviter la maison de repos, établir une solidarité collective entre précarisés, vivre de manière plus écologique et économique, etc.

...