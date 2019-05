A quel sport vouent-ils une véritable passion ? Pourquoi ? Depuis quand ? Et avec quel impact sur leur vie, privée comme professionnelle ? Cette semaine, l'humoriste Guillermo Guiz confie son immense regret : avoir raté d'un cheveu une carrière professionnelle, après avoir joué au Standard et à Anderlecht. Frustré, il a pourtant fini par revenir vers le foot qui représente une partie vitale de lui-même.

Guillermo Guiz cartonne en France, sur France Inter et Canal +. L'humoriste ne cesse de tourner avec son one-man-show Guillermo Guiz a un bon fond. Le 28 mai, il investira le Cirque royal, à Bruxelles, sold out depuis des semaines. Sans perdre de temps, il écrit déjà son prochain spectacle, qu'il présentera en 2020 au théâtre de la Toison d'or. Bref, ça plane pour lui. " Je suis heureux de pouvoir vivre de mon métier en faisant des blagues ", sourit-il, humble. A 37 ans, ce beau gosse a connu les galères, les métiers précaires, le journalisme et les discothèques. Mais le regret éternel de Guy Verstraeten - son vrai nom -, c'est celui de ne pas avoir accompli son rêve absolu de devenir joueur de football professionnel. Il s'en est pourtant fallu de peu...

...