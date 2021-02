La CEO de la SNCB, Sophie Dutordoir, attaque le vice-Premier Ecolo: il était au courant de la fermeture. Elle parle d'un "abus de confiance". L'opposition hurle, la Vivaldi grince des dents, mais le Premier ministre le soutient.

Ce ne sont pas des mots doux que Sophie Dutordoir, CEO de la SNCB, vient d'adresser à son ministre de tutelle, le vice-Premier Ecolo Georges Gilkinet. Elle parle "d'une moquerie publique, incompréhensible tant dans son contenu, sa forme que dans son timing. Cette initiative inattendue a provoqué un grave abus de confiance à mon égard".En cause, les critiques très fermes adressées par le ministre de la Mobilité à la décision prise par la société de fermer 44 guichets. Georges Gilkinet était apparu à la télévision et dans tous les médias pour demander que la SNCB revoie "fortement sa copie". Dans cette lettre, Sophie Dutordoir laisse toutefois entendre qu'il était au courant et mentionne toutes les réunions auxquelles ont participé les collaborateurs impliqués. "Vous comprendrez que dans ce contexte, votre intervention du vendredi soir 29 janvier pour introduire un moratoire sur la décision prise était totalement incompréhensible, écrit-elle. Après mon argumentation et ma proposition de consultation, vous avez demandé un temps de réflexion, après quoi nous avons poursuivi notre conversation dimanche matin à votre initiative. (...) Il s'agit toutefois d'une décision mûrement réfléchie dans le cadre de la bonne gouvernance et fondée sur la conviction que les ressources dont nous disposons en tant qu'entreprise publique et pour lesquelles vous faites également des efforts, devraient être consacrées en priorité à ce qui correspond le mieux à la mission de service public, à savoir l'augmentation de l'offre de trains et l'accessibilité"."Un grave abus de confiance aussi pour tout le personnel de la SNCB, pour tous les navetteurs et les citoyens, s'indigne la cheffe de file CDH à la Chambre, Catherine Fonck.A la Chambre, le porte-parole du PTB, Raoul Hedebouw, a demandé que le Premier ministre, Alexander De Croo (Open VLD), puisse répondre au sujet de cette "rutpture de confiance". "J'ai pleine confiance en mon ministre", a décliné le Premier.Interrogé par la VRT avant la séance plénière, Georges Gilkinet souligne que, de son côté, il n'y a "pas de rupture de confiance" avec la CEO de la SNCB et souligne: "C'est une femme de caractère".Une série de questions étaient toutefois au menu, adressées au ministre écologiste: pas moins de douze députés l'interpellent ce jeudi après-midi! Et les critiques provenaient aussi de la Vivaldi."Lundi, je suis tombé de ma chaise quand j'ai appri que 44 gares du pays seraient fermées, souligne Jef Van den Bergh (CD&V, dans la majorité). On peut bien sûr raisonner d'un point de vue économique sur la base de chiffres, c'est une considération valable. Mais il ne faut pas perdre non plus le volet social: il y a des gens qui ne peuvent pas utiliser le numérique, on ne peut pas abandonner 25% de la population. Marsi, je suis rertombé de ma chaise quand j'ai lu votre intervention. J'ai lu que la CEO de la SNCB parle d'une grave rupture confiance et ce n'est as une situation simple. Comment allez-vous rétablir la confiance?""J'étais stupéfaite et mal à l'aise en apprenant cette volonté de fermeture", prolonge Mélissa Hanus (PS). Elle rappelle que le ministre avait juré qu'aucune gare ne serait fermée. "Ne jouons pas sur les mots, fermetures de guichets ou de gares, c'es la même chose. La SNCB dit remplir des missions de service public. C'est pour ça qu'il y a un commissaire de gouvernement qui assiste aux réunions du conseil d'administration. Pourquoi n'avez-vous pas arrêté ce train fou? Nous nous étonnons des déclaration de Sophie Dutordoir: jusqu'om avez-vous validé cette décision?"