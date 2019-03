Grisaille et faibles pluies au menu de ce samedi

Samedi, la grisaille et les faibles pluies domineront en raison d'une faible perturbation venant de l'ouest du pays dans la matinée qui se déplacera vers l'est dans l'après-midi, indique l'Institut royal de météorologie. Sur l'ouest et le centre, le temps deviendra progressivement sec dans l'après-midi. Les maxima seront compris entre 7° en Hautes Fagnes et 12° ou 13° sur l'ouest tandis que le vent sera modéré s'orientant au sud-ouest.