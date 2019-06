C'est une bonne nouvelle pour nos finances publiques, mais une mauvaise nouvelle pour tous les épargnants : les taux d'intérêt seront très bas pendant longtemps encore. Comment tout cela va-t-il se terminer ?

Vous pensiez que nous avions digéré la crise financière et économique qui a éclaté en 2008 ? Réfléchissez. Il y a maintenant une certaine croissance économique et les banques font à nouveau des profits records, mais c'est en grande partie, si pas totalement, lié aux taux d'intérêt extrêmement bas que nous connaissons depuis des années. En termes simples, l'emprunt est tellement bon marché, presque gratuit, que les familles et les entreprises peuvent consommer et investir davantage - et ainsi, stimuler l'économie. Cette "politique de l'argent gratuit" dope notre économie depuis des années. Combien de temps cela durera-t-il et quelle sera l'intensité des symptômes de sevrage?

...