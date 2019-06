Une coalition fédérale avec la N-VA est tout simplement impossible, a répété jeudi Ecolo à la suite des déclarations du président du PS, Elio Di Rupo.

"Ce n'est pas un souhait, une intention ou une promesse sans lendemain. Nous le répétons haut, fort et publiquement: tout nous oppose aux nationalistes avec une intensité telle qu'imaginer une coalition fédérale avec eux - sous quelque forme que ce soit- est purement et simplement impossible", ont déclaré les co-présidents Zakia Khattabi et Jean-Marc Nollet dans un communiqué.

Les Verts francophones rappellent les critiques qu'ils ont formulées pendant 5 ans de gouvernement Michel.

"Pendant 5 ans, le gouvernement MR/N-VA a divisé et affaibli ce pays en malmenant notre vivre-ensemble, en ignorant les enjeux climatiques et en détricotant notre système de solidarité. On ne peut pas aujourd'hui faire comme si cela n'avait pas existé et comme si cela n'allait pas se reproduire demain avec une N-VA de retour dans la cabine de pilotage", ont ajouté les co-présidents.

Interrogé jeudi sur La Première, M. Di Rupo s'est refusé de formuler des exclusives à propos du gouvernement fédéral. Il ne souhaite pas gouverner avec la N-VA mais estime que former un gouvernement fédéral "sans avoir à traiter de questions institutionnelles, cela peut être un autre univers". Or, la N-VA a toujours exclu toute discussion avec le PS à moins que ce ne soit pour négocier le confédéralisme.