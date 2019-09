Gouvernement : les promesses de l'arc-en-ciel sont-elles à la hauteur des enjeux ?

Il a mis le temps à advenir, cet arc-en-ciel wallon et francophone présenté, lundi 9 septembre, par Elio Di Rupo, Willy Borsus et Jean-Marc Nollet. Rouges, bleus et verts s'affichent "ambitieux et progressistes".

Trois Wallons : socialiste, écologiste, réformateur. Pour trois ambitions : sociale, écologique, économique. © BENOIT DOPPAGNE/ISOPIX

Ils étaient trois, mais ils étaient tous bons. Pas de brute ni de truand, apparemment. Seulement trois Wallons chantant une triple ambition. " Une ambition sociale, une ambition écologique et une ambition économique ", écrivaient-ils dès la première ligne des 122 pages de la déclaration de politique régionale 2019-2024 présentée, avec la déclaration de politique communautaire, lundi 9 septembre à Namur. Ambitieux, l'arc-en-ciel wallon et francophone ? Peut-être. Précise, sa feuille de route ? Pas trop. Crédibles, ses engagements ? C'est loin d'être certain. Or, c'est de certitudes que la Belgique francophone a besoin. Car l'état d'urgences est déclaré.

