Gilets jaunes : Bruxelles se prépare pour une nouvelle manifestation samedi

Bruxelles et ses forces de sécurité se préparent pour une nouvelle manifestation des "gilets jaunes", annoncée samedi. Vendredi dernier, un rassemblement avait dégénéré: 500 militants avaient envahi les rues, jeté des pavés et incendié deux véhicules de police. Des dizaines de manifestants avaient été interpellés. Pour l'heure, on ignore quelle ampleur prendra la mobilisation mais la police se prépare en gonflant ses effectifs.