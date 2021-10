Le président du MR Georges-Louis Bouchez a été victime d'une sortie de route dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une compétition automobile sur le circuit de Spa-Francorchamps, mais sans conséquence sanitaire, a-t-il expliqué dimanche sur les réseaux sociaux.

"Après les examens nécessaires, je suis sorti de l'hôpital durant la nuit, sans la moindre difficulté ou conséquence. Je suis pleinement en forme et mon agenda ne sera nullement modifié", a-t-il assuré.

Amateur de sport automobile, M. Bouchez participait aux 24h 2CV lorsque, en milieu de nuit, sa voiture a été percutée et envoyée hors piste, selon ses explications.

Il concourait sur une Citroën C1 et a été touché par une voiture d'une autre catégorie au moment d'aborder le double gauche de Pouhon. Les 24h 2CV de Francorchamps ont évolué depuis la première édition en 1985, notamment au niveau des carrosseries et de la motorisation des voitures. Si bien qu'elles sont séparées en plusieurs catégories. Depuis plusieurs années, les 2CV ont été rejointes par des Citroën C1, permettant de réunir près d'une centaine de voitures au départ.

🩺 Je suis pleinement en forme et mon agenda ne sera nullement modifié.

🙏 Merci aux équipes du @circuitspa et du @CHRVerviers De grands professionnels extrêmement sympathiques.

😊 Merci aussi pour vos multiples messages de soutien. Cela fait chaud au coeur. On est reparti ! 😉 pic.twitter.com/8NPA0Dpmnn — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) October 24, 2021

"Après les examens nécessaires, je suis sorti de l'hôpital durant la nuit, sans la moindre difficulté ou conséquence. Je suis pleinement en forme et mon agenda ne sera nullement modifié", a-t-il assuré. Amateur de sport automobile, M. Bouchez participait aux 24h 2CV lorsque, en milieu de nuit, sa voiture a été percutée et envoyée hors piste, selon ses explications.Il concourait sur une Citroën C1 et a été touché par une voiture d'une autre catégorie au moment d'aborder le double gauche de Pouhon. Les 24h 2CV de Francorchamps ont évolué depuis la première édition en 1985, notamment au niveau des carrosseries et de la motorisation des voitures. Si bien qu'elles sont séparées en plusieurs catégories. Depuis plusieurs années, les 2CV ont été rejointes par des Citroën C1, permettant de réunir près d'une centaine de voitures au départ.