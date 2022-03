Il faudra s'accorder cette semaine sur le nucléaire, a averti mardi le président du MR, Georges-Louis Bouchez. Aux yeux des libéraux francophones, le temps presse si l'on veut mettre en oeuvre le plan B, soit la prolongation de plusieurs réacteurs au-delà de 2025.

Le gouvernement De Croo s'est accordé lundi soir sur un paquet de mesures de soutien urgentes face à la flambée des prix de l'énergie. Il n'est toutefois pas au bout de ses peines. D'ici la fin de la semaine, il doit s'accorder sur la sortie du nucléaire. A la fin décembre, les partenaires gouvernementaux ont convenu de prendre une décision le 18 mars, soit vendredi.

Le plan A, soit la sortie définitive du nucléaire en 2025, était déjà sujet à caution. La guerre en Ukraine semble avoir précipité les choses et les écologistes se montrent plus enclins qu'avant à accepter une prolongation.

La mise en oeuvre du plan B implique toutefois de lancer un processus administratif et législatif complexe et de négocier avec Engie, l'exploitant des sept réacteurs belges. "On ne passera pas cette semaine sans accord, particulièrement sur le nucléaire. Si on ne décide pas dans le courant du mois de mars, on sera trop tard pour poser des choix", a souligné M. Bouchez sur les ondes de La Première.

Le vice-Premier ministre Ecolo, Georges Gilkinet, s'est montré prudent mais n'a pas fermé la porte à la prolongation du nucléaire. "On va analyser les scénarios sur la table. Le monde a changé, on en tient compte. On analysera de manière objective, nous ne sommes pas aveugles", a-t-il dit au micro de Bel-RTL. "Il y a une ouverture pour autant que cela ne freine pas les énergies renouvelables et notre autonomie énergétique, et ce que cela ne mette pas en danger nos concitoyens. Je ne souhaite pas de l'énergie dangereuse pour eux. Ce sont des centrales qui ont été mises en difficultés."

Une discussion est en cours avec Engie, a-t-il indiqué. "Il faudra trouver un accord équilibré."

