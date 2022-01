Georges-Louis Bouchez, le président du MR, a annoncé lundi qu'il quitterait la présidence de Sparkoh !, l'ex-parc d'aventures scientifiques (Pass) de Frameries, rapporte Le Soir mardi.

Les mandats du président du MR comme sénateur et président du conseil d'administration de Sparkoh! étaient incompatibles, avait confirmé mercredi passé le ministre régional des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon.

Georges-Louis Bouchez a annoncé en fin de journée lundi qu'il renonçait à cette présidence. Le mandat de son successeur doit être attribué par le gouvernement wallon, la Région étant actionnaire à 80 %. Il s'agira de Fabrice Brion, Montois comme lui, à la tête de la société I-Care, spécialisée dans la maintenance industrielle prédictive et déclarée "entreprise de l'année" en 2020.

"Sparkoh ! correspond à mes valeurs, car c'est au coeur du Borinage et orienté vers l'éducation technologique des jeunes", a commenté ce dernier.

