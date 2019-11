Fort de ses 45 % au premier tour de l'élection présidentielle du MR, Georges-Louis Bouchez se promet de réinventer son parti, voire de réenchanter la démocratie. Mais le projet de l'inconstant benjamin réformateur est-il si révolutionnaire que ça ?

Il était le diamant brut de la politique belge, il est désormais poli comme la langue de bois dont on fait les héros, celle du " renouveau résolument tourné vers l'avenir " et d'un " projet ancré dans la modernité ". La campagne électorale interne de Georges-Louis Bouchez, poncée au lénifiant slogan de " l'audace de l'optimisme " et vernie par tout ce que le libéralisme francophone compte de maîtres ébénistes, s'étançonne de monceaux de platitudes. C'est une chose curieuse pour ceux qui ont vu naguère en Georges-Louis Bouchez un casseur de codes sans règle et un bougeur de lignes sans colonne : en fait, Georges-Louis Bouchez fait comme on a toujours fait.

...