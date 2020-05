Georges Dallemagne au secours des Belgo-Marocains

Dans une lettre adressée à l'ambassadeur du Maroc à Bruxelles, le député CDH Georges Dallemagne s'émeut de la "situation particulièrement pénible et peu compréhensible" des Belgo-Marocains coincés depuis des semaines au Maroc pour cause de Covid-19 et empêchés de rejoindre leurs foyers belges.

Georges Dallemagne © BELGAIMAGE

D'où une série de drames : " Perte d'emploi, perte de revenus, manque de soins, familles éclatées, déscolarisation, dépressions ", énum... D'où une série de drames : " Perte d'emploi, perte de revenus, manque de soins, familles éclatées, déscolarisation, dépressions ", énumère le député, qui s'interroge sur l'intérêt sanitaire d'une telle mesure. " Comme médecin et épidémiologiste, je ne comprends pas le risque que courent les autorités marocaines à autoriser ces personnes à rentrer chez elles. Si risque il y a, ce serait d'une propagation par ces personnes du virus en Belgique, et on sait que ce risque est quasi nul étant donné que votre pays est très peu touché par l'épidémie. " Quant à une contamination de ces personnes lorsqu'elles arrivent en Belgique, " ce risque est aujourd'hui bien circonscrit ".

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×