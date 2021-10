Le député européen et ex-ministre-président flamand, Geert Bourgeois, quittera la politique en 2024, a-t-il annoncé dans un entretien publié vendredi par de "Krant van West-Vlaanderen".

Le père fondateur de la Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) aura 73 ans à la fin de la législature. "On ne peut pas se survivre à soi-même", souligne-t-il. "Attention: je n'abandonnerai pas complètement la politique. Je resterai actif intellectuellement mais un nouveau mandat ne me paraît plus opportun. J'ai toute confiance dans la génération suivante".

Pour ce qui est de l'avenir de la N-VA, il estime qu'elle ne peut devenir la partenaire du Vlaams Belang. Il plaide également pour un parti plus vert et qui se réconcilie avec le monde culturel. "La culture est une partie essentielle du tissu flamand. Le flamingantisme culturel est aussi à la base de notre parti mais, hélas, en cours de route, ça s'est mal passé", ajoute-t-il.

M. Bourgeois réfute aussi les rumeurs qui le voient à la présidence de la VRT. "C'est chuchoté ici et là mais, non, cela n'arrivera pas. Ce n'est pas compatible avec mon mandat européen. Je ne vais pas échanger avec la VRT. Je me sens bien à l'Europe", dit-il encore.

