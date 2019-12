Gaia dénonce un élevage intensif de dindes qui "a complètement dégénéré"

Gaia a filmé les conditions de vie industrielles des dindes d'élevage dans trois fermes choisies au hasard en province de Flandre occidentale et dénonce mercredi "la terrible réalité d'un secteur non réglementé". L'organisation de défense des animaux exige que la Flandre et la Wallonie imposent des normes strictes en matière de bien-être animal afin d'empêcher "cet état de fait épouvantable".

La dinde sauvée par Donald Trump © Belga